Крикунов: вратарская линия у «Ак Барса» чуть послабее — это сыграло большую роль в финале

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил победу ЦСКА над «Ак Барсом» (2:1) и прокомментировал победный гол армейцев в матче.

«Игра была обоюдоострой до конца. Потом Билялов совершил эту ошибку. ЦСКА атаковал, а вратарь сам забил в свои ворота. Вратарская линия у «Ак Барса» чуть-чуть послабее. И видите, какую большую роль это сыграло в финале.

Не думаю, что для «Ак Барса» всё в серии закончено. Играют неплохо. Но у них немного не идёт. Даже моментов создают больше, чем у ЦСКА. Но ЦСКА реализовывает те моменты, которые создаёт. А у «Ак Барса» всё никак. Моменты они создавали хорошие и в той, и в этой игре. Но нападающие не реализуют то, что создают», – сказал Крикунов Metaratings.ru.

Напомним, счёт в финальной серии 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.