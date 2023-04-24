Илья Воробьёв прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в НХЛ

Российский тренер Илья Воробьёв прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в одной из команд Национальной хоккейной лиги. Ранее появилась информация, согласно которой экс-наставником «Металлурга» интересуется «Ванкувер Кэнакс», ищущий замену ассистенту тренера Майку Йео.

«Я не знаю. Сказал агентам, что вот, что‑то прилетело, пусть работают. Я даже не сильно заморачиваюсь на эту тему, наслаждаюсь финалом КХЛ. Хотелось бы в Ванкувер? Неплохой город (улыбается). Зелёненький, правда, дожди часто, как в Петербурге, но неплохой», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Напомним, в начале апреля специалист покинет пост главного тренера «Металлурга». Его контракт подойдёт к концу 30 апреля и продлён точно не будет. Воробьёв возглавлял магнитогорский клуб с 2019 года.