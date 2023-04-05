«За 10 лет всё стало родным». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из «Металлурга»

Илья Воробьёв официально покинул магнитогорский «Металлург». Формально это случилось уже сейчас, хотя объявлено, что после 30 апреля 2023 года. Специалист, работавший бок о бок с Полом Морисом и Майком Кинэном, впоследствии сам стал одним из ведущих главных тренеров-чемпионов в КХЛ, успев потрудиться в том числе и у руля сборной России. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Воробьёв поделился первыми эмоциями после случившейся на днях отставки. При этом на руках у Ильи Петровича был действующий на следующий сезон контракт.

«За 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными»

— О завершении сотрудничества вам сообщили раньше итоговой пресс-конференции «Металлурга»?

— Да, чуть раньше.

— Какой была ваша первая реакция?

— Первая реакция – что надо попрощаться с клубом, с которым мне довелось выиграть два Кубка Гагарина, а также дважды выйти в финал турнира. За 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными.

— У вас был действующий контракт на следующий сезон…

— В нём были прописаны несколько другие условия, нежели у других тренеров. Поэтому принято такое решение.

«Лидеры «Авангарда» проявили себя лучше наших лидеров»

— Что можете сказать про ваш тренерский штаб?

— Мы рассчитывали на тот штаб, который был в прошлом году. У Марка Френча был контракт на руках, но по семейным обстоятельствам приехать в Магнитогорск у него не получилось. Ему нужна была иностранная школа для детей.

Михаил Кравец и Илья Воробьёв Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Многие говорят, что в плей-офф у «Металлурга» серьёзно недоработали иностранцы.

— Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев.

— Сергей Ласьков обрушился с критикой на Николая Голдобина. Ваше мнение по данному вопросу?

— Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры «Авангарда» во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт. Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее.

«Двух-трёх месяцев мне хватит для восстановления, после чего буду готов работать дальше»

— Как расстались с теперь уже бывшим вице-президентом «Магнитки» Сергеем Ласьковым и спортивным директором Сергеем Гомоляко?

— Пожали друг другу руки и пожелали удачи.

— Надеетесь вернуться в Магнитогорск не только будучи тренером другой команды, но и, может быть, когда-нибудь снова поработать в ставшем родным клубе?

— Не знаю, сложный вопрос. Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Сейчас уже дважды попал, может, попадёт и в третий раз. Здесь многое зависит не от меня.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Восстановиться, осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным с самого начала, сейчас надо отдохнуть и провести время с семьёй.

— Силы работать есть? Например, Дмитрий Квартальнов уже сезон без работы, Зинэтула Билялетдинов тоже долго не работал перед тем, как вернулся «Ак Барс».

— Я помоложе немножко, мне только 48 лет. Думаю, двух-трёх месяцев мне хватит для восстановления, после чего буду готов работать дальше.

«Многие тренеры поддержали и были несколько шокированы»

— Что можете сказать в целом о нынешнем уровне лиги?

— Конечно, скорости стали другими, много силовой борьбы, хоккей поменялся. Кстати, по скорости мы в регулярном чемпионате делали статистику по играм. На каком-то моменте у «Торпедо» она была повыше, а в остальном – у «Металлурга». Не всегда получалось убегать в прямую контратаку и пользоваться своими козырями, как было в прошлом году. Команды стали намного лучше возвращаться из атаки в оборону.

— Большинство и меньшинство не всегда получалось.

— Да, здесь можно было прибавить.

Илья Воробьёв Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— Интересно, что у кого-то из именитых клубов с большими бюджетами не получилось выйти в плей-офф, другие вылетели в первом раунде, однако тренеры сохранили свои места, а с кем-то и вовсе продлили контракты. Вы же вышли в плей-офф, затем прошли первый раунд, но были отправлены в отставку. На мой взгляд, странная ситуация.

— Хороший вопрос. У каждого клуба свой руководитель, который принимает соответствующие решения. В «Металлурге» приняли такое решение.

— Вы проиграли серию «Авангарду» 0-4, но в 2017 году обыграли «Ак Барс» Билялетдинова в финале Востока с аналогичным счётом.

— Да, было такое. К слову, «Ак Барс» Зинэтулы Хайдяровича после этого поражения в следующем году стал чемпионом.

— Кто из коллег и хоккеистов позвонил и поддержал вас?

— Очень много тренеров. Френч, Пелино, ребята, которые трудятся в КХЛ: тренеров пять из нашей лиги, наверное. Все поддержали и были несколько шокированы. Ребята-хоккеисты, с которыми я давно и долго работал, тоже писали, конечно.

— Что можете сказать магнитогорским болельщикам?

— Огромное спасибо за все эти годы, за их поддержку. Работникам клуба — от самых низов до самых верхов — тоже хочу выразить благодарность.