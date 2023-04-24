Тренер «Миннесоты» о странном удалении Фолиньо: все знают, что произошло. Нет смысла ныть

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал спорное удаление форварда команды Маркуса Фолиньо в четвёртом матче первого раунда с «Даллас Старз» (2:3, 2-2). Нападающий «дикарей» получил две минуты штрафа за блокировку во втором периоде и удаление за подножку в конце третьей двадцатиминутки. Оба удаления реализовал Тайлер Сегин.
«Послушайте, все в хоккейном мире смотрели этот матч. Мы все знаем, что произошло. Я не буду комментировать эти решения. У нас есть своё мнение, но какой в этом смысл? Вы можете писать об этом и говорить об этом. Нет смысла ныть об этом сейчас. Всё позади.
Знаете, мы должны играть лучше? Наверняка. Так и будем.
Мы не собираемся прекращать усердно играть только из-за нескольких удалений. Это неправильно. Вы играете усердно, вы играете правильно. Играйте в силовой манере. Это то, что вы должны делать, вы должны проводить силовые приёмы. В этот момент было бы более грустно, если бы мы играли высоко поднятой клюшкой и получали удаления за недисциплинированную игру. Но мы же так не поступали. Это не так, это не та ситуация. Это просто хороший, жёсткий, силовой хоккей, и мы продолжим так играть», — приводит слова Эвасона The Athletic.
- 24 апреля 2023
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