Форвард «Миннесоты» применил неудачный хит, получив по лицу. Его удалили за подножку

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо получил необычное удаление в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз».

На 56-й минуте встречи при счёте 1:2 форвард «дикарей» на выходе из чужой зоны попытался применить силовой приём против хоккеиста «звёзд» Мэйсона Марчмента. Хит вышел неудачным — Фолиньо пролетел мимо нападающего «Далласа», ещё и получил удар по лицу клюшкой и рукой. Марчмент не удержался на ногах и упал на лёд. Фолиньо, оказавшись на льду, схватился за лицо. В итоге судьи приняли решение удалить именно хоккеиста «Миннесоты». Примечательно, что формулировка нарушения — «подножка».

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Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2.