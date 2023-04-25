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Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» увеличить преимущество в серии с «Виннипегом»

Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» увеличить преимущество в серии с «Виннипегом»
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой госте со счётом 4:2.

В составе победителей отличились российский нападающий Иван Барбашёв, Бретт Хауден(дубль) и Вильям Карлссон.

За «Виннипег» забивали Блейк Уилер и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Владислав Наместников результативными действиями в этой игре не отметился.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегас». Следующий матч состоится 28 апреля в Виннипеге, начало – в 5:00 мск.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, «Виннипег», в свою очередь, финишировал на восьмом месте.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Уилер (Пионк, Нидеррайтер) – 05:53 (5x4)   1:1 Хауден (Стивенсон) – 09:53 (5x5)   1:2 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 33:32 (5x5)   1:3 Барбашёв (Теодор, Стивенсон) – 34:19 (5x5)   2:3 Дюбуа (Уилер, Пионк) – 42:56 (5x4)   2:4 Хауден (Стоун) – 59:43 (en)
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