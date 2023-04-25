Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» увеличить преимущество в серии с «Виннипегом»

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой госте со счётом 4:2.

В составе победителей отличились российский нападающий Иван Барбашёв, Бретт Хауден(дубль) и Вильям Карлссон.

За «Виннипег» забивали Блейк Уилер и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Владислав Наместников результативными действиями в этой игре не отметился.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегас». Следующий матч состоится 28 апреля в Виннипеге, начало – в 5:00 мск.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, «Виннипег», в свою очередь, финишировал на восьмом месте.