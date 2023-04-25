Лишь два вратаря за 39 лет пропустили больше Василевского в первых четырёх матчах серии

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский показал один из худших результатов по количеству пропущенных шайб в первых четырёх матчах плей-офф за последние 39 лет. В серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (1-3) хоккеист 19 раз позволил соперникам поразить свои ворота.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», это третий худший результат с 1984 года. Наравне с Василевским оказались Роли Мелансон (1987), Дэниел Бертиом (1988), Келли Хруди (1993) и Джонатан Куик (2014). Все пропустили по 19 шайб в стартовых четырёх матчах плей-офф. Антирекорд принадлежит двум голкиперам — Марку-Андре Флёри (2012) и Гленну Хили (1988). Вратари пропустили по 20 голов.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
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