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Шестёркин — лучший вратарь НХЛ, Василевский занял лишь пятое место по версии The Athletic

Шестёркин — лучший вратарь НХЛ, Василевский занял лишь пятое место по версии The Athletic
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан лучшим вратарём НХЛ из команд плей-офф по версии The Athletic.

Журналисты составили рейтинг лучших стражей ворот всех команд, выступающих в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023. Основа распределения мест — уровень доверия к своим голкиперам.

Шестёркин стал лучшим. Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — пятый, Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс» — девятый, за ним — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев занял лишь 12-е место. Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский со своим коллегой Алексом Лайоном — последние.

Весь топ:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс»: Игорь Шестёркин;
2. «Бостон Брюинз»: Линус Улльмарк;
3. «Даллас Старз»: Джейк Эттингер;
4. «Виннипег Джетс»: Коннор Хеллебайк;
5. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Андрей Василевский;
6. «Миннесота Уайлд»: Филип Густавссон, Марк-Андре Флёри;
7. «Лос-Анджелес Кингз»: Йоонас Корписало;
8. «Каролина Харрикейнз»: Антти Раанта;
9. «Торонто Мэйпл Лифс»: Илья Самсонов;
10. «Нью-Йорк Айлендерс»: Илья Сорокин;
11. «Вегас Голден Найтс»: Лоран Броссуа, Джонатан Куик, Логан Томпсон (травмирован);
12. «Колорадо Эвеланш»: Александр Георгиев;
13. «Сиэтл Кракен»: Филипп Грубауэр;
14. «Эдмонтон Ойлерз»: Джек Кэмпбелл, Стюарт Скиннер;
15. «Нью-Джерси Дэвилз»: Витек Ванечек, Акира Шмид;
16. «Флорида Пантерз»: Алекс Лайон, Сергей Бобровский.

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