Баширов: «Салават» даже не разговаривал с Кадейкиным. Настало время что-то менять
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, подводя итоги сезона, поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Кадейкиным. С лидером уфимской команды, чей контракт подходит к концу, не будут заключать новое соглашение.
«Мы не разговаривали с Кадейкиным, даже попыток не было переговоров, но это естественный ход событий. Надо сказать, что Александр провёл в команде много сезонов, мы благодарны ему за игру и работу, он был лидером команды. Наверное, сейчас наступает такой период, когда обе стороны понимают, что надо что-то изменить. Обе стороны не хотели терять время и продолжили движение в своём направлении. У нас будет хорошее расставание», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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