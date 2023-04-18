На Александра Кадейкина претендуют сразу три клуба КХЛ, ведутся переговоры

Как стало известно «Чемпионату», «Металлург», «Трактор» и СКА ведут переговоры с нападающим «Салавата Юлаева» Александром Кадейкиным, у которого 30 апреля 2023 года заканчивается контракт с уфимцами.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 29-летний Кадейкин сыграл в регулярном чемпионате 68 матчей за клуб из столицы Башкортостана, в которых набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности «+11». Также на счету нападающего пять игр и 3 (1+2) очка в плей-офф.
Кадейкин выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2018/2019. До этого он защищал цвета ярославского «Локомотива», питерского СКА и мытищинского «Атланта».
Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» неожиданно уступил в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина владивостокскому «Адмиралу» (2-4).
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