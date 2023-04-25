Баширов: у «Салавата» уже есть решение проблемы первого центрфорварда команды

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги сезона.

«Конечно, существует проблема первого центра. У нас есть несколько решений этого вопроса. Посмотрим, как мы дальше сможем подписывать игроков, в том числе и иностранцев. Я даже скажу, что у нас уже есть решение этой проблемы, не могу называть фамилии. Мы хотим сделать несколько шагов вперёд и создать ударное звено.

С Егором Сучковым мы разговаривали после сезона, он беспокоился о своём игровом времени, о перспективах в «Салавате». Мы рассчитываем на него, никаких планов по аренде в другие команды у нас нет.

По Мухамадуллину ничего исключать нельзя, учитывая, что он был обменян из «Нью-Джерси» в «Сан-Хосе». Но пока нет никаких оснований, что Шакир будет играть за «Салават» в новом сезоне, в «Сан-Хосе» формируется новая команда, и он может стать её важной частью. Но если менеджмент этого клуба решит арендовать Шакира нам, то мы найдём для него место. Мы держим в уме это решение, но не опираемся на него», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.