«Торпедо» продлило контракты с двумя нападающими
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«Торпедо» в официальном телеграм-канале объявило о продлении контракта с двумя нападающими.
С 25-летним белорусским форвардом Андреем Белевичем заключено новое соглашение сроком на три сезона. Нападающий стал 14-м бомбардиром «Торпедо» в сезоне. Белевич принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата, в котором забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. В плей-офф форвард стал шестым бомбардиром нижегородского клуба, сыграв 10 матчей и набрав четыре (3+1) балла.
С 21-летним форвардом Никитой Шавиным продлили контракт на один сезон. Нападающий принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в котором забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Шавин не сыграл в плей-офф.
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