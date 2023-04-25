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Билялетдинов ответил на вопрос, почему пятый матч подряд не меняет состав «Ак Барса»

Билялетдинов ответил на вопрос, почему пятый матч подряд не меняет состав «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над ЦСКА (2:1) ответил на вопрос, почему пятый матч подряд не меняет состав.

«В большинстве нам не хватает концовки. Галиев отмазался за свои промахи? Ну он играет хорошо. Он молодец, и сегодня играл хорошо, и позавчера играл хорошо. У меня вопросов к нему нет. Сегодня он забросил важную шайбу.

Выпускаю Семёнова на вбрасывания? Мы давно это делаем, и он неплохо играет на вбрасываниях. Поэтому надо его использовать, и я использую, тем более там была ближняя скамейка, на дальней это делать сложнее.

Теперь мы на подъёме? То, что ребята сделали сегодня, это сегодня, а завтра мы будем готовиться к следующей игре. Игра проходит, делаешь анализ и готовишься дальше.

Почему Радулов оказался на льду, а не Петров в последней смене первого периода? Не могу вам это сказать, не помню, видимо, я что-то сделал специально.

Не было ли соблазна сделать перестановки в составе? Мне уже задавали этот вопрос, и я говорил, что те хоккеисты, которые играли сегодня, они играют так, как нам нужно. Нас это устраивает. Если нам понадобится, то мы кого-то поменяем. Пока оставляем так», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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