Защитник ЦСКА Классон: мы безумно взволнованы, нам очень удобно играть дома

Защитник ЦСКА Фредрик Классон подвёл итог встречи с «Ак Барсом» (1:2) и рассказал о возможной победе в Кубке Гагарина в Москве.

«На игре была отличная атмосфера, было очень громко. Мы ожидали тяжёлой игры, поскольку для них она могла стать последней в сезоне.

Я впечатлён выступлением Прохора, он рос на протяжении всего сезона, становился всё лучше и лучше. Полтапов — важная часть нашей команды.

ЦСКА пропустил две шайбы с середины зоны? Сложно сказать, в чём причина. Встретились две талантливые команды, которые бьются друг с другом. Иногда шайба залетает в ворота, сейчас мы поедем домой, перегруппируемся, и будем готовы к шестому матчу.

Что произошло в моменте с победным голом Галиева, не было ли рикошета? Я говорил с Адамом Рейдеборном после этого, он думает, что не было никаких рикошетов и подправлений, и шайба зашла прямо. Я не видел повтор, такие голы иногда случаются.

Настало время победить в Кубке Гагарина на домашней площадке? Да, мы безумно взволнованы. Нам очень удобно играть дома, болельщики отлично поддерживают команду», — приводит слова Классона Metaratings.ru.

Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля. Встреча запланирована на 19:30 мск.