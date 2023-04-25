Дементьев назвал ключевой эпизод пятого матча финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА (2:1) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и назвал ключевой эпизод игры.

«ЦСКА начал матч уверенно и раскованно. Они создали достаточно моментов. Казалось бы, вбрасывание в зоне армейцев в конце периода, остаётся мало времени, и молодой Прохор Полтапов прорывается сквозь защитников казанцев и забрасывает шайбу «в раздевалку». Но эта шайба не смутила барсов, и они начали играть ещё сильнее во втором периоде.

Те нарушения правил, которые допускали игроки «Ак Барса», давали шансы ЦСКА выйти вперёд, но тут не позволила великолепная игра голкипера. Причём голкипер москвичей сегодня играл не хуже.

Решающий эпизод этого сумасшедшего матча случился во втором периоде. Когда шайба каталась у линии ворот и Тимур Билялов смог её выбить. В этот момент почувствовалось, что если повезло в этом моменте, то «Ак Барс» сегодня победит и серия продолжится», — цитирует Дементьева RT.

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Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля. Встреча запланирована на 19:30 мск.