Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» вместе с Дадоновым всухую переиграл «Миннесоту» и вышел вперёд в серии

«Даллас» вместе с Дадоновым всухую переиграл «Миннесоту» и вышел вперёд в серии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч прошёл в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончился победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «Далласа»забивали Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тай Деллпндреа. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

За «Миннесоту» выступал российский нападающий Кирилл Капризов. Он завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 апреля в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр».

Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на шестом месте Западной конференции, набрав 103 очка. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Сегин (Робертсон, Хинц) – 02:22 (5x4)   2:0 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 11:04 (5x4)   3:0 Марчмент (Сегин, Хинц) – 21:19 (5x5)   4:0 Делландреа (Доми, Сутер) – 56:03 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023