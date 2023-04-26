«Даллас» вместе с Дадоновым всухую переиграл «Миннесоту» и вышел вперёд в серии

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч прошёл в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончился победой хозяев со счётом 4:0.
В составе «Далласа»забивали Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тай Деллпндреа. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
За «Миннесоту» выступал российский нападающий Кирилл Капризов. Он завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 апреля в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр».
Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на шестом месте Западной конференции, набрав 103 очка. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.
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