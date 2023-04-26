Главный тренер «Каролины» — о поражении от «Айлендерс»: мне понравилось, как мы играли

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор остался доволен игрой подопечных, несмотря на поражение в пятом матче серии плей-офф с «Айлендерс» (2:3). «Харрикейнз» уступали в две шайбы с начала второго периода, но смогли сократить отставание лишь до одной шайбы.

«Мне понравилось, как мы играли. Мы играли жёстко и самоотверженно. У нас была пара ошибок, которые стоили нам пропущенных шайб, но их было немного. Просто отскоки, которые случились не в нашу пользу», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Каролина» упустила шанс закончить серию и отправляется на выезд при счёте 3-2 в свою пользу. Следующий матч серии пройдёт 29 апреля на площадке «Айлендерс».