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34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину» и сократить отставание в серии

Завершился пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Пол Штястны и Себастьян Ахо.

За «Айлендерс» забивали Пьер Энгвалль, Брок Нельсон и Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 34 броска.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

Шестой матч между «Айлендерс» и «Каролиной» состоится 29 апреля. Матч пройдёт в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 113 очков. «Айлендерс», в свою очередь, финишировали на седьмом месте на Востоке, набрав 93 очка.