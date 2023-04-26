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34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину» и сократить отставание в серии

34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину» и сократить отставание в серии
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Завершился пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Пол Штястны и Себастьян Ахо.

За «Айлендерс» забивали Пьер Энгвалль, Брок Нельсон и Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 34 броска.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

Шестой матч между «Айлендерс» и «Каролиной» состоится 29 апреля. Матч пройдёт в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 113 очков. «Айлендерс», в свою очередь, финишировали на седьмом месте на Востоке, набрав 93 очка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Нельсон) – 10:27 (5x5)   0:2 Нельсон (Энгвалль, Палмьери) – 23:16 (5x5)   1:2 Штястны (Чатфилд, Пульюярви) – 33:10 (5x5)   1:3 Барзал (Хорват) – 38:05 (4x4)   2:3 Ахо (Джарвис, Котканиеми) – 50:28 (5x5)
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