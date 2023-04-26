Фолиньо — об удалении до конца матча: не согласен с решением судьи, я не бил в колено

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо не согласен с решением судьи удалить его за удар коленом до конца матча с «Далласом» (0:4). Форвард в начале первого периода въехал в колено нападающему «Старз» Радеку Факсе, за что получил матч-штраф, который реализовали хоккеисты хозяев.

«Я не согласен с матч-штрафом. Я сохранял свою траекторию движения, и, к сожалению, я попал ему коленом в ногу. Не скажу, что я попал ему в колено, я ударил его чуть выше. Он уклонялся и изменил свою траекторию, а я ехал прямо и не двигал своей ногой.

Если вы хотите дать мне удаление, пожалуйста, но не пять минут и удаление до конца матча. Я просто не согласен с этим решением», — цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.

После этой победы «Даллас» впервые вышел вперёд в серии со счётом 3-2. Следующий матч пройдёт на площадке «Миннесоты» 29 апреля.