Фолиньо — об удалении до конца матча: не согласен с решением судьи, я не бил в колено

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо не согласен с решением судьи удалить его за удар коленом до конца матча с «Далласом» (0:4). Форвард в начале первого периода въехал в колено нападающему «Старз» Радеку Факсе, за что получил матч-штраф, который реализовали хоккеисты хозяев.
«Я не согласен с матч-штрафом. Я сохранял свою траекторию движения, и, к сожалению, я попал ему коленом в ногу. Не скажу, что я попал ему в колено, я ударил его чуть выше. Он уклонялся и изменил свою траекторию, а я ехал прямо и не двигал своей ногой.
Если вы хотите дать мне удаление, пожалуйста, но не пять минут и удаление до конца матча. Я просто не согласен с этим решением», — цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.
После этой победы «Даллас» впервые вышел вперёд в серии со счётом 3-2. Следующий матч пройдёт на площадке «Миннесоты» 29 апреля.
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