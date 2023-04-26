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Нападающий «Миннесоты» Фолиньо получил матч-штраф за удар коленом в матче с «Далласом»

Нападающий «Миннесоты» Фолиньо получил матч-штраф за удар коленом в матче с «Далласом»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:0.

В начале первого периода удаление до конца матча получил силовой нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо. Хоккеист «Уайлд» применил неудачный силовой приём, попав коленом в колено форварду «Далласа» Радеку Факсе. После видеопросмотра арбитры подтвердили большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. «Даллас» реализовал это большинство, открыв счёт в матче.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

После этой победы «Даллас» впервые вышел вперёд в серии со счётом 3-2. Следующий матч пройдёт на площадке «Миннесоты» 29 апреля.

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