Сорокин — о победе в пятом матче с «Каролиной»: я верю в себя и нашу систему игры

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как он готовился к пятому матчу серии с «Каролиной» (3:2), который мог стать последним для него в текущем сезоне. Благодаря победе «островитяне» сократили отставание в серии до счёта 2-3.
«Я просто пытался сосредоточиться на том, что я могу контролировать, играть период за периодом и постараться победить. Не вспоминаю прошлые матчи, сегодня защита здорово помогла мне и блокировала броски. Я верю в себя и в нашу систему, не старался ничего поменять в своей игре. Чувствую себя хорошо и просто стараюсь подготовить своё тело к следующему матчу», — цитирует Сорокина пресс-служба «Айлендерс».
В прошедшем матче Сорокин отразил 34 из 36 бросков по воротам. Следующий матч пройдёт на площадке «Нью-Йорка» 29 апреля.
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