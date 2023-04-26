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Главный тренер «Айлендерс» отметил игру Сорокина в победном пятом матче с «Каролиной»

Главный тренер «Айлендерс» отметил игру Сорокина в победном пятом матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт отметил игру голкипера «островитян» Ильи Сорокина в пятом матче серии с «Каролиной» (3:2). Россиянин отразил 34 из 36 бросков по воротам.

«На своей домашней площадке «Каролина» начинает очень мощно, и мы ожидали этого. Мы знали, что Сорокину придётся сделать несколько сейвов, и он справился со своей задачей.

В нашей игре не было паники, мы просто придерживались своего плана. Мы играли уверенно и надёжно, хорошо сражались», — цитирует Ламберта официальный сайт НХЛ.

Благодаря этой победе «Айлендерс» сократили отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Нью-Йорка» 29 апреля.

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