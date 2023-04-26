«Торпедо» продлило контракт с нападающим Летуновым на три сезона
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Нападающий Максим Летунов подписал новое соглашение с «Торпедо» до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба нижегородцев.
27-летний форвард в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых отметился 16 шайбами и 14 результативными передачами с показателем полезности «+4». За 10 матчей розыгрыша Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две голевые передачи. Всего за свою карьеру в КХЛ нападающий сыграл 72 игры, в которых набрал 32 (16+16) результативных балла.
Напомним, «Торпедо» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина было сильнее московского «Динамо» — 4-2 в серии. В следующем раунде нижегородцы всухую уступили СКА — 0-4.
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