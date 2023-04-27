Стало известно, кто станет новым главным тренером «Омских Крыльев»

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Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером выступающих в ВХЛ «Омских Крыльев» станет Рамиль Сайфуллин. Специалист сменит на этом посту Евгения Фёдорова.

47-летний Сайфуллин прошлый сезон провёл на посту главного тренера «Ижстали». Специалист возглавлял ижевский клуб на протяжении последних двух лет. Также имеет опыт работы главным тренером и ассистентом в клубах МХЛ «Красная Армия» и АКМ. Является чемпионом МХЛ-Б сезона-2013/2014 в качестве главного тренера клуба «Беркуты Кубани».

В качестве игрока становился чемпионом зимней Универсиады 1993 года, серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров, серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжи, серебряным призёром чемпионата России ПХЛ сезона-2000/2001, чемпионом России ПХЛ сезона-2003/2004 в составе «Авангарда» и чемпионом Казахстана сезона-2009/2010 в составе «Сарыарки».