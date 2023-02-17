Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Если бы там были игроки, они бы создали команду». Кравец — об «Омских Крыльях» из ВХЛ

«Если бы там были игроки, они бы создали команду». Кравец — об «Омских Крыльях» из ВХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, планирует ли «поднять» кого-то из команды ВХЛ «Омские Крылья», которая завершила сезон.

«Планируем, что они будут тренироваться на арене. Естественно, там есть некоторые игроки — такие как Круженков, которого мы использовали в этом сезоне. Может быть, привлечём какого-нибудь центрального нападающего. Может быть, Муханова.

Когда команда занимает 23-е место, не очень есть желание кого-то привлекать. Мне сегодня сказали: «Там же есть игроки». Если бы там были игроки, они бы создали команду и команда не занимала бы такого места. Конечно, есть там ребята. Если у нас будет какая-то проблема, может быть, кого-то будем привлекать», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Новость по теме
«Авангард» снял вратаря в овертайме и обыграл «Нефтехимик»
Новость по теме
Турнирная таблица КХЛ: «Авангард» уже третий на Востоке, «Нефтехимик» остался в топ-8
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023