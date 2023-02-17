«Если бы там были игроки, они бы создали команду». Кравец — об «Омских Крыльях» из ВХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, планирует ли «поднять» кого-то из команды ВХЛ «Омские Крылья», которая завершила сезон.

«Планируем, что они будут тренироваться на арене. Естественно, там есть некоторые игроки — такие как Круженков, которого мы использовали в этом сезоне. Может быть, привлечём какого-нибудь центрального нападающего. Может быть, Муханова.



Когда команда занимает 23-е место, не очень есть желание кого-то привлекать. Мне сегодня сказали: «Там же есть игроки». Если бы там были игроки, они бы создали команду и команда не занимала бы такого места. Конечно, есть там ребята. Если у нас будет какая-то проблема, может быть, кого-то будем привлекать», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.