Бержерон – третий игрок в истории «Бостона» с 50 голами в плей-офф НХЛ

Форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ) отметился заброшенной шайбой.

Теперь на счету 37-летнего форварда 50 голов в плей-офф НХЛ. Бержерон стал третьим хоккеистом в истории «Брюинс», которому покорилась данная отметка. Он провёл 168 игр в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее такого результата достигли Брэд Маршан (53 гола, 144 матча) и Кэм Нили (55 голов, 86 матчей), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Всего Патрис набрал 128 (50+78) очков в играх плей-офф.

Напомним, в пятом матче серии плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.