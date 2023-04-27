Бержерон – третий игрок в истории «Бостона» с 50 голами в плей-офф НХЛ
Поделиться
Форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ) отметился заброшенной шайбой.
Теперь на счету 37-летнего форварда 50 голов в плей-офф НХЛ. Бержерон стал третьим хоккеистом в истории «Брюинс», которому покорилась данная отметка. Он провёл 168 игр в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее такого результата достигли Брэд Маршан (53 гола, 144 матча) и Кэм Нили (55 голов, 86 матчей), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Всего Патрис набрал 128 (50+78) очков в играх плей-офф.
Напомним, в пятом матче серии плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
18:36
-
18:25
-
18:07
-
18:03
-
17:54
-
17:36
-
17:11
-
16:52
-
16:30
-
16:12
-
16:02
-
15:47
-
15:27
-
15:13
-
14:40
-
14:30
-
14:02
-
13:41
-
13:20
-
13:00
-
12:47
-
12:27
-
12:09
-
12:05
-
11:32
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
09:52
-
09:14
-
08:40
-
08:18
-
08:00
-
07:35
-
07:32
Партнерский контент