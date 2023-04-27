44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии
Поделиться
Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Энтони Дюклер, Сэм Беннетт, отметившийся дублем, а также Мэттью Ткачук, забивший гол в овертайме и принёсший победу «Флориде». Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 44 спасения.
У хозяев в сегодняшней встрече забивали Брэд Маршан, Патрис Бержерон, а также Тейлор Холл. Российский защитник Дмитрий Орлов результативными действиями отметиться не сумел.
В предыдущем матче победу одержали «Брюинз» со счётом 6:2.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
27 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дюклер (Вераге) – 08:26 (5x5) 1:1 Маршан (Макэвой) – 22:27 (5x4) 1:2 Беннетт (Вераге, Казинс) – 38:52 (5x5) 2:2 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 44:33 (5x4) 2:3 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 45:14 (5x4) 3:3 Холл (Карло, Койл) – 49:16 (5x5) 3:4 Ткачук (Вераге) – 66:05 (5x5)
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
05:20
- 26 апреля 2023
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:46
-
22:25
-
22:09
-
21:46
-
21:33
-
21:13
-
20:43
-
20:24
-
20:17
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:07
-
16:56
-
16:50
-
16:39
-
16:30
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
Партнерский контент