Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии

44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии
Комментарии

Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Энтони Дюклер, Сэм Беннетт, отметившийся дублем, а также Мэттью Ткачук, забивший гол в овертайме и принёсший победу «Флориде». Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 44 спасения.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Брэд Маршан, Патрис Бержерон, а также Тейлор Холл. Российский защитник Дмитрий Орлов результативными действиями отметиться не сумел.

В предыдущем матче победу одержали «Брюинз» со счётом 6:2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
27 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дюклер (Вераге) – 08:26 (5x5)   1:1 Маршан (Макэвой) – 22:27 (5x4)   1:2 Беннетт (Вераге, Казинс) – 38:52 (5x5)   2:2 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 44:33 (5x4)   2:3 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 45:14 (5x4)   3:3 Холл (Карло, Койл) – 49:16 (5x5)   3:4 Ткачук (Вераге) – 66:05 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023