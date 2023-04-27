44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии

Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Энтони Дюклер, Сэм Беннетт, отметившийся дублем, а также Мэттью Ткачук, забивший гол в овертайме и принёсший победу «Флориде». Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 44 спасения.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Брэд Маршан, Патрис Бержерон, а также Тейлор Холл. Российский защитник Дмитрий Орлов результативными действиями отметиться не сумел.

В предыдущем матче победу одержали «Брюинз» со счётом 6:2.