Михайлов: «Ак Барс» был гораздо лучше ЦСКА, армейцам так играть нельзя

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов подвёл итог шестого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (0:3).

«Хорошая получилась игра. «Ак Барс» сегодня сыграл гораздо лучше ЦСКА в атаке, поэтому и победил. Нужно отдать гостям должное. Казанцы сыграли почти без ошибок, полностью заслужили победу.

Атаке армейцев нужно прибавлять, так играть нельзя. В седьмой игре победит тот, кто создаст больше моментов. Думаю, шансы абсолютно равны. Настрой на последний матч у меня оптимистичный. ЦСКА всегда играет на победу, буду за них болеть», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.