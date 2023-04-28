В номере Ничушкина была найдена женщина, нуждающаяся в госпитализации — The Denver Post

В номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина обнаружили пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации, сообщает The Denver Post.
По данным источника, сотрудники клуба нашли девушку, когда решили проверить комнату Ничушкина в отеле в Сиэтле. Врач команды почувствовал, что она была слишком пьяна, чтобы безопасно покинуть отель на такси, и позвонил в службу спасения. Позже девушку доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу.
Ничушкин не принял участия в третьем, четвёртом и пятом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ, 2:3, 2-3 в серии). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
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