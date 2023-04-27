«Ходят слухи, что это связано с Россией». Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ

В истории с таинственным исчезновением Валерия Ничушкина с каждым днём становится всё больше вопросов, а ответов не прибавляется. Зарубежные журналисты строят теории и пытаются выведать хоть что-то, что бы могло пролить свет на произошедшее, а в «Колорадо» все держат рот на замке относительно главной загадки нынешнего плей-офф НХЛ. Собрали все факты и предположения, которые известны к этому часу.

Заявления Джареда Беднара

Изначально главный тренер команды Джаред Беднар говорил, что Ничушкин пропустил утреннюю раскатку перед третьим матчем, потому что ему дали отдохнуть. После игры уже заявил, что тот уехал «по личным причинам», что его отсутствие не связано с травмой или нарушением дисциплины и что он «без понятия», когда тот вернётся. На вопрос журналиста Аарифа Дина, уехал ли Ничушкин в Денвер, в клубе ответили, что не знают.

Перед пятым матчем Беднар сообщил лишь, что не знает, сыграет ли Ничушкин ещё в этом плей-офф, а также то, что клуб продолжает оставаться на связи с Валерием, и его исчезновение не связано с законом. До этого в прессе появилась не менее загадочная информация о том, что в отель «Колорадо» в Сиэтле вызывали полицию и скорую, которая оказала медицинскую помощь некой женщине. Связана ли эта ситуация с «лавинами», никто до сих пор не знает, но, видимо, нет, раз Ничушкин смог без проблем уехать.

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Предположения и слухи

Ситуация настолько непонятная, что голова идёт кругом. Все стандартные причины внезапного отъезда – травмы, нарушение распорядка, болезнь близких — Беднар опроверг, а обо всём другом молчит как партизан на допросе. Неудивительно, что в информационном вакууме, который создал клуб, стали появляться самые разные версии. Первая, которую выдвинул журналист Фрэнк Серавалли, связана с алкоголем. Причём он и сам говорит очень аккуратно и ничего не утверждает, а лишь делает предположения.

«Всё очень странно, многие пытаются в этом разобраться. Всё держится в секрете. Насколько я могу понять и предположить, хотя мне никто это не подтвердил, с Ничушкиным произошёл некий инцидент, связанный с алкоголем. Я не знаю, где он сейчас находится, но ходит много слухов – о том, что он уехал в сопровождении охраны клуба, о том, что это как-то связано с Россией. Хотя мне самому ничего об этом не известно, но считаю, что дело связано с алкоголем», — сказал Серавалли, добавив, что ситуация крайне деликатная и непонятно, что можно сообщать публике, а какую информацию лучше оставить при себе.

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Однако слухи о проблемах с алкоголем опроверг агент Валерия Марк Гандлер, да и Беднар сразу обозначил, что дело не в нарушении дисциплины, а слухи о России легко объяснить тем, что на Западе любое странное происшествие сейчас склонны увязывать с нашей страной. Что далеко ходить, недавно в Канаде один журналист дописался до того, что заподозрил российское руководство в смерти отца Матвея Мичкова. А вот информацию, что россиянин уезжал из отеля в аэропорт в сопровождении охраны, подтвердили несколько журналистов. Очевидно, ситуация более чем серьёзная.

В клубе оберегают частную жизнь россиянина, до сих пор никто не знает, даже где он находится. «Колорадо» меж тем оказался в очень трудном положении – в плей-офф он вступал без Габриэля Ландескога (тот из-за травмы пропускает весь сезон), потом потерял Ничушкина, тоже ключевого игрока, а последний матч проводил без дисквалифицированного Кейла Макара. В серии с «Сиэтлом» действующий чемпион уступает 2-3 и может закончить сезон в ночь на 29 апреля по московскому времени. Возможно, если они вылетят из розыгрыша Кубка Стэнли, то приоткроют завесу тайны. Пока же, что бы ни случилось с Ничушкиным, надеемся, что все его личные дела разрешатся благополучно. Хоккей – не вся жизнь, а только его часть, и он точно может подождать.