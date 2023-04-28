Найденная девушка в номере Ничушкина ударила врача «Колорадо»

Стали известны подробности инцидент вокруг российского нападающего «Колорадо Эвеланш», в номере которого обнаружили пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации.

Как сообщает The Denver Post, найденная 28-летния девушка в номере Ничушкина сказала, что она из России и родилась на Украине. Также она добавила, что ей не следовало приезжать в США, поскольку какой-то плохой парень взял её паспорт.

В полицейском отчете отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу. Он пропустил три матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен».