Найденная девушка в номере Ничушкина ударила врача «Колорадо»
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Стали известны подробности инцидент вокруг российского нападающего «Колорадо Эвеланш», в номере которого обнаружили пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации.
Как сообщает The Denver Post, найденная 28-летния девушка в номере Ничушкина сказала, что она из России и родилась на Украине. Также она добавила, что ей не следовало приезжать в США, поскольку какой-то плохой парень взял её паспорт.
В полицейском отчете отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.
Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу. Он пропустил три матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен».
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