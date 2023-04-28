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29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто» и сократить счёт в серии

29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто» и сократить счёт в серии
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Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором принимал «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Тампы» отличились Энтони Чирелли, Майки Эйссимонт, Ник Пол и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 29 сейвов.

За «Торонто» забивали Морган Райлли и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 34 сейва.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто».

Следующий матч серии состоится 29 апреля в Тампе, начало – 23:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
28 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райлли (Нис, Таварес) – 05:46 (5x5)   1:1 Чирелли (Хагель, Пербикс) – 06:12 (5x5)   1:2 Эйссимонт (Богосян, Коул) – 24:23 (5x5)   1:3 Пол (Колтон, Эйссимонт) – 51:53 (5x5)   2:3 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 56:26 (6x5)   2:4 Киллорн (Хедман, Чирелли) – 59:55 (en)
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