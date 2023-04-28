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29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто» и сократить счёт в серии

Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором принимал «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Тампы» отличились Энтони Чирелли, Майки Эйссимонт, Ник Пол и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 29 сейвов.

За «Торонто» забивали Морган Райлли и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 34 сейва.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто».

Следующий матч серии состоится 29 апреля в Тампе, начало – 23:00 мск.