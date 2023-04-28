В полиции Сиэтла отреагировали на инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина
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Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по инциденту с пьяной девушкой, которую нашли в номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина не ведётся, сообщает The Denver Post.
Лейтенант полицейского управления Денвера, который был одним из двух офицеров, находившихся с командой, сообщил полиции Сиэтла, что, согласно отчету об инциденте, не поступало сообщений о каких-либо криминальных взаимодействиях.
Напомним, ранее сообщалось, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации, поскольку сама не могла безопасно добраться до дома. Также отмечалось, что девушка ударила врача «Колорадо», однако он не стал выдвигать против неё обвинения.
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