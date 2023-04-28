«Нью-Джерси» крупно обыграл «Рейнджерс» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ

В Ньюарке (США) завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
В первом периоде был забит всего один гол. На первой же минуте отличился один из лидеров команды Ондржей Палат. А на 24-й минуте удвоил преимущество Эрик Хаула, которому ассистировали Доксон Мерсер и Дэймон Сиверсон. На 34-й минуте Мерсер забил и сам. Теперь ролевую отдал Хаула. На 55-й минуте Хаула забил второй свой гол в этом матче. Теперь передачи отдали Нико Хишир и Райан Грейвз.
Российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 38 сейвов. Счёт в серии стал – 3:2 в пользу «Дэвилз».
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