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«Нью-Джерси» крупно обыграл «Рейнджерс» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ

«Нью-Джерси» крупно обыграл «Рейнджерс» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ
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В Ньюарке (США) завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

В первом периоде был забит всего один гол. На первой же минуте отличился один из лидеров команды Ондржей Палат. А на 24-й минуте удвоил преимущество Эрик Хаула, которому ассистировали Доксон Мерсер и Дэймон Сиверсон. На 34-й минуте Мерсер забил и сам. Теперь ролевую отдал Хаула. На 55-й минуте Хаула забил второй свой гол в этом матче. Теперь передачи отдали Нико Хишир и Райан Грейвз.

Российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 38 сейвов. Счёт в серии стал – 3:2 в пользу «Дэвилз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
28 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палат – 00:39 (5x5)   2:0 Хаула (Мерсер, Сиверсон) – 23:27 (5x4)   3:0 Мерсер (Хаула) – 33:32 (4x5)   4:0 Хаула (Хишир, Грейвз) – 54:48 (en)
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