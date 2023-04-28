«Вегас» стал первым участником четвертьфинала плей-офф НХЛ

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Вегаса» отличились Чандлер Стивенсон (дубль), Марк Стоун и Вильям Карлссон.

За «Виннипег» на 55-й минуте единственную шайбу своей команды в матче забросил Кайл Коннор.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Вегаса». Команда вышла в следующий раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, набрав 111 очков. «Виннипег», в свою очередь, финишировал на восьмом месте, в активе команды 95 очков в 82 играх.