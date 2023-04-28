«Вегас» стал первым участником четвертьфинала плей-офф НХЛ
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «Вегаса» отличились Чандлер Стивенсон (дубль), Марк Стоун и Вильям Карлссон.
За «Виннипег» на 55-й минуте единственную шайбу своей команды в матче забросил Кайл Коннор.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Вегаса». Команда вышла в следующий раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, набрав 111 очков. «Виннипег», в свою очередь, финишировал на восьмом месте, в активе команды 95 очков в 82 играх.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
28 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Стивенсон (Стоун, Хауден) – 00:50 (5x5) 2:0 Стоун (Пьетранджело) – 20:42 (5x5) 3:0 Карлссон (Амадио, Смит) – 24:41 (5x5) 4:0 Стивенсон (Стоун, Айкел) – 28:37 (5x4) 4:1 Коннор (Уилер, Лаури) – 54:22 (6x5)
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