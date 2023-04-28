Легендарного форварда «Спартака» и сборной СССР Вячеслава Старшинова наградили орденом

Сегодня, 28 апреля, легендарный нападающий «Спартака» и сборной СССР Вячеслав Иванович Старшинов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых. Эту награду ему вручил главный консультант Управления сборных команд ФХР Игорь Николаевич Тузик.

Напомним, в начале февраля 2023 года указом президента РФ двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и почётный президент ХК «Спартак» Москва был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта. Старшинов — великий хоккеист и профессор МИФИ, поэт и автор более 400 шайб за родной московский «Спартак»!