Овечкин ответил на вопрос, что позитивного было в неудачном сезоне-2022/2023

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, что позитивного было в сезоне-2022/2023. «Столичные» не попали в плей-офф впервые за девять лет — с 2014 года. Кроме того, Овечкин рассказал, как планирует провести лето. Российский нападающий также прокомментировал уход из команды защитника и соотечественника Дмитрия Орлова, которого обменяли в «Бостон Брюинз».
«Что хорошего вижу в своём сезоне в «Вашингтоне»? Позитив в том, что я вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов. Этот сезон получился очень тяжёлым — с моральной точки зрения, потому что физически я себя чувствовал нормально.
Как планирую провести лето? Сейчас пока отдыхать, а потом — обратно на работу. Тренироваться, в смысле? Конечно. Вот с июля и начнём, как обычно.
Сильно ли изменится «Вашингтон» к моменту моего возвращения в НХЛ? Я ведь не генеральный менеджер. Команда всегда меняется, это постоянный процесс. Вот от нас ушёл Орёл (Дмитрий Орлов. — Прим. «Чемпионата») Дай бог, чтобы он завоевал Кубок Стэнли с «Бостоном». А так… Поживём — увидим», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
- 28 апреля 2023
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