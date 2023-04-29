Бобровский не дал «Бостону» сравнять счёт на последних секундах. Видео

Завершился шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

За 30 с лишним секунд до окончания матча «Флорида» вела со счётом 6:5. Гости убрали голкипера и осадили ворота соперника, находясь в большинстве. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сначала отразил мощнейший бросок чешского форварда гостей Давида Пастрняка, а затем встал на пути шайбы в моменте с добиванием, не дав «Бостону» сравнять счёт.

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Сразу после этого Сэм Райнхарт со своей половины площадки нанёс бросок по пустым воротам «Брюинз» и снял все вопросы о победителе матча.