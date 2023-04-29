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Бобровский не дал «Бостону» сравнять счёт на последних секундах. Видео

Бобровский не дал «Бостону» сравнять счёт на последних секундах. Видео
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Завершился шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

За 30 с лишним секунд до окончания матча «Флорида» вела со счётом 6:5. Гости убрали голкипера и осадили ворота соперника, находясь в большинстве. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сначала отразил мощнейший бросок чешского форварда гостей Давида Пастрняка, а затем встал на пути шайбы в моменте с добиванием, не дав «Бостону» сравнять счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сразу после этого Сэм Райнхарт со своей половины площадки нанёс бросок по пустым воротам «Брюинз» и снял все вопросы о победителе матча.

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