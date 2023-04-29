Голевая Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Миннесоту» и выйти в 1/4 Кубка Стэнли

Завершился шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

В составе победителей по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Роопе Хинц, Уайатт Джонстон, Мэйсон Марчмент, а также Макс Доми. Российский форвард Евгений Дадонов отметился по ходу матча результативной передачей.

Единственную шайбу «Миннесоты» в сегодняшней встречи забросил Фредерик Годро.

После сегодняшней победы «Даллас» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Колорадо» — «Сиэтл».