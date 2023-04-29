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Голевая Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Миннесоту» и выйти в 1/4 Кубка Стэнли

Голевая Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Миннесоту» и выйти в 1/4 Кубка Стэнли
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Завершился шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

В составе победителей по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Роопе Хинц, Уайатт Джонстон, Мэйсон Марчмент, а также Макс Доми. Российский форвард Евгений Дадонов отметился по ходу матча результативной передачей.

Единственную шайбу «Миннесоты» в сегодняшней встречи забросил Фредерик Годро.

После сегодняшней победы «Даллас» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Колорадо» — «Сиэтл».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Сегин, Робертсон) – 06:22 (5x5)   0:2 Джонстон (Дадонов, Сутер) – 33:37 (5x5)   0:3 Марчмент (Доми) – 39:39 (5x5)   1:3 Годро (Нюквист, Миддлтон) – 52:53 (5x5)   1:4 Доми (Марчмент) – 59:03 (en)
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