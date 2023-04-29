«Флорида» установила необычный рекорд НХЛ в шестом матче серии с «Бостоном»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

Великолепным по драматургии и развитию событий стал третий период матча. «Бостон» забил два быстрых гола на старте периода и вышел вперёд в счёте, однако «Флорида» сумела быстро восстановить паритет. «Брюинз» удалось вновь выйти вперёд в счёте, но гол Ткачука через 27 секунд восстановил равенство. Через четыре минуты «Флорида» вышла вперёд в счёте, закрепив итоговую победу голом в пустые ворота.

Таким образом, «Флорида» установила необычный рекорд НХЛ, став первой командой в истории лиги, кому удалось дважды отыграться в счёте по ходу третьего периода решающего матча плей-офф и победить в основное время.

Седьмой матч серии пройдёт в Бостоне 1 мая.