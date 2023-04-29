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«Флорида» установила необычный рекорд НХЛ в шестом матче серии с «Бостоном»

«Флорида» установила необычный рекорд НХЛ в шестом матче серии с «Бостоном»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

Великолепным по драматургии и развитию событий стал третий период матча. «Бостон» забил два быстрых гола на старте периода и вышел вперёд в счёте, однако «Флорида» сумела быстро восстановить паритет. «Брюинз» удалось вновь выйти вперёд в счёте, но гол Ткачука через 27 секунд восстановил равенство. Через четыре минуты «Флорида» вышла вперёд в счёте, закрепив итоговую победу голом в пустые ворота.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монтур (Ткачук, Барков) – 02:01 (4x3)   1:1 Бертуцци (Маршан, Макэвой) – 06:09 (5x4)   2:1 Ткачук (Казинс) – 13:52 (5x5)   2:2 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 25:42 (5x4)   3:2 Барков (Дюклер, Вераге) – 29:22 (5x5)   3:3 Бертуцци (Карло, Маршан) – 41:32 (5x5)   3:4 Пастрняк (Бертуцци, Маршан) – 43:53 (5x4)   4:4 Далпе (Луостаринен, Лунделль) – 47:21 (5x5)   4:5 Дебраск (Заха, Орлов) – 50:22 (4x5)   5:5 Ткачук (Лунделль, Форслинг) – 50:49 (5x4)   6:5 Луостаринен (Монтур) – 54:22 (5x5)   7:5 Райнхарт (Гудас) – 59:32 (en)

Таким образом, «Флорида» установила необычный рекорд НХЛ, став первой командой в истории лиги, кому удалось дважды отыграться в счёте по ходу третьего периода решающего матча плей-офф и победить в основное время.

Седьмой матч серии пройдёт в Бостоне 1 мая.

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