Бобровский творит сенсацию в НХЛ! Он снова спас «Флориду» на последних секундах

Мэттью Ткачук после победы в пятом матче с «Бостоном», где он забил в овертайме, дал смелое обещание партнёрам: «Ребята, запомните эту раздевалку. Мы сюда вернёмся на седьмой матч». Смелое, потому что обещать – ещё не значит сделать, а исход игры заранее не может предугадать никто. Тем более когда противостоишь лучшей команде регулярного сезона всех времён, уже съевшей не одну собаку в кубковой рубке.

Однако за словами последовали дела — «Флорида» одержала победу в совершенно сумасшедшем матче и действительно возвращается в Бостон на решающую игру. Сам Ткачук набрал три очка и вновь был признан первой звездой встречи. Он заработал на себе удаление на второй минуте игры, а затем в большинстве отдал передачу на гол Брэндону Монтуру, который положил начало голевому концерту с игрой в догонялки.

Первые 40 минут отыгрываться приходилось «Бостону», хотя во втором периоде они даже вышли вперёд, но Пол Морис взял тренерский запрос, и после просмотра судьи отменили шайбу из-за паса рукой.

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Этот момент в итоге стал одним из ключевых – «Бостон», сравняв счёт на старте двадцатиминутки благодаря фантастической по красоте шайбе Давида Пастрняка (он реализовал большинство, стоя спиной к воротам и бросив из-под ноги), втопил пятую передачу и серьёзно поддавил соперника.

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Но «Флориде» повезло с отменённым голом, а вскоре капитан команды забросил свою первую шайбу в этой серии! Недавно Морис раскрыл, почему у Александра Баркова не шла игра на старте плей-офф: «Он заболел перед первым матчем, я не собирался никому об этом рассказывать, потому что он всё равно играл. Тогда он не нанёс ни одного броска даже в сторону ворот, был не похож сам на себя. С каждым матчем ему становилось лучше, и он набирал ход. Ему сильно помогли два выходных [перед шестым матчем]».

На третий период «Флорида» вышла с преимуществом в счёте, но самое интересное было впереди. Тайлер Бертуцци и Пастрняк забили с разницей в две с половиной минуты, и «Бостон» вышел вперёд, но «Пантерз» довольно быстро ответили голом Зака Далпе.

Дальше «Бостон», к тому времени уже забивший два гола в большинстве, реализовал и меньшинство – Джейк Дебраск один на один переиграл Сергея Бобровского, уложив его на лёд. Но Ткачук – конечно же, кто ещё, спустя 27 секунд пробил Линуса Улльмарка в большинстве и сравнял счёт.

Для вратарей эта игра была сущим кошмаром, но кто-то из них должен был сделать хотя бы один ключевой сейв, чтобы закончить эту дикую перестрелку. Фаворит «Везины» Улльмарк не смог, хотя надо признать, что победный гол Ээту Луостаринена был идеальным, он бросил с кистей из-под защитника и попал точно в девятку.

Этот ключевой сейв сделал Бобровский на последних секундах, бросившись на опаснейший бросок Пастрняка. Радко Гудас помог ему справиться с добиванием Патриса Бержерона, после чего Сэм Райнхарт отправил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй раз подряд Боб вытаскивает в ключевой момент– его сейв на последней секунде в прошлой игре обеспечил овертайм, а сегодня удержал победный счёт. А ведь в рейтинге The Athletic перед стартом плей-офф ему отвели последнее, 16-е место, в то время как Улльмарку – второе после Игоря Шестёркина. Но пока что Боб продолжает творить сенсацию в НХЛ, в отличие от шведа. «Я не смог сделать на один сейв больше, вот и всё. Иногда такое случается, сегодня был один из таких матчей», — заметил Улльмарк, который не лучшим образом провёл второй матч подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кто бы мог подумать, что «Флорида» отыграется с 1-3 в серии с «Бостоном»? Да, пожалуй, никто, но они это сделали, а в седьмом матче может быть что угодно. Бобровский один раз уже обыгрывал лучшую команду регулярки, когда в 2019 году в «Коламбусе» сенсационно выбил «Тампу» в четырёх матчах. У него появился шанс провернуть это снова.