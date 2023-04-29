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Пастрняк забил потрясающий гол броском из-под ноги в «девятку» ворот Бобровского

Пастрняк забил потрясающий гол броском из-под ноги в «девятку» ворот Бобровского
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

В начале второго периода потрясающий гол в большинстве забил снайпер «Бостона» Давид Пастрняк. Чешский форвард получил пас от Брэда Маршана, находясь сбоку ворот Сергея Бобровского, и ловким движением завёл шайбу себе за спину между ног и неотразимо бросил в ближнюю «девятку». Этот гол позволил гостям сравнять счёт в матче 2:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Флорида» одержала две победы подряд и сравняла счёт в серии. Решающий матч состоится в Бостоне 1 мая.

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