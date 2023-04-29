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Стали известны составы «Ак Барса» и ЦСКА на решающий седьмой матч финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на седьмой, решающий матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;

Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;

Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;

Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;

Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин;

Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко;

Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачёв.