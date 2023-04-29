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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Стали известны составы «Ак Барса» и ЦСКА на решающий седьмой матч финала Кубка Гагарина

Стали известны составы «Ак Барса» и ЦСКА на решающий седьмой матч финала Кубка Гагарина
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«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на седьмой, решающий матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;
Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин;
Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачёв.

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