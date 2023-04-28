«Матч ТВ» целиком покажет решающий матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своём телеграм-канале сообщил, что телеканал покажет седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (3-3). Встреча состоится завтра, 29 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало запланировано на 17:00 мск.

«Вчера «Ак Барс» в блестящем стиле переиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА, сравнял счёт в серии и подарил нам всем седьмой матч, в котором определится чемпион.

В связи с этим мы внесли изменения в субботнее расписание наших каналов.

На федеральном канале «Матч ТВ» в 16:00 мы начнём работу из Казани с заключительной встречи Кубка Гагарина.

В случае овертайма продолжим хоккейную трансляцию на «Матч ТВ», а футбольный матч «Спартак» — «Ростов» в полном объёме можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч! Страна». Кроме того, чтобы все желающие могли увидеть матч, мы предоставим возможность бесплатно увидеть её на всех наших digital-платформах.

Финал Кубка России по гандболу среди женских команд, прямая трансляция которого была запланирована в 16:25, будет показан на канале «Матч! Арена». В общем, насыщенная суббота и у нас, и у вас», — говорится в сообщении.

Напомним, «Ак Барс» одержал победы в последних двух встречах и сумел отыграться со счётом 1-3 в серии. Победитель седьмого матча станет обладателем Кубка Гагарина — 2023.