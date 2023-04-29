ЦСКА торжественно вручили Кубок Гагарина — 2023

ЦСКА поднял Кубок Гагарина после победы в седьмом матче серии с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).

Трофей вручили капитану армейского клуба, защитнику Никите Нестерову. Хоккеист, получив Кубок, выехал к команде и торжественно поднял его над головой. После этого Нестеров передал Кубок товарищам по команде.

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Кроме того, хоккеистов ЦСКА наградили золотыми медалями.

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Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.