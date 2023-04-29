Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА торжественно вручили Кубок Гагарина — 2023

ЦСКА торжественно вручили Кубок Гагарина — 2023
Комментарии

ЦСКА поднял Кубок Гагарина после победы в седьмом матче серии с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).

Трофей вручили капитану армейского клуба, защитнику Никите Нестерову. Хоккеист, получив Кубок, выехал к команде и торжественно поднял его над головой. После этого Нестеров передал Кубок товарищам по команде.

ВИДЕО

Кроме того, хоккеистов ЦСКА наградили золотыми медалями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Материалы по теме
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина — 2023, одержав победу в седьмом матче финала с «Ак Барсом»
Видео
Эмоции хоккеистов ЦСКА после финальной сирены и завоевания Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023