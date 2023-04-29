ЦСКА выиграл Кубок Гагарина — 2023, одержав победу в седьмом матче финала с «Ак Барсом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
За 50 секунд завершения первого периода Кирилл Петров вывел казанцев вперёд. На 15-й секунде Антон Слепышев с передачи Андрея Светлакова сравнял счёт. На 28-й минуте Дмитрий Воронков после паса Александра Радулова во второй раз огорчил ЦСКА — 2:1. На 31-й минуте Владислав Каменев с передачи Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте. Через 76 секунд Даррен Диц впервые в матче вывел ЦСКА вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу армейцев.
- 29 апреля 2023
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