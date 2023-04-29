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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Ак Барс» — ЦСКА 2:3, седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ, 29 апреля 2023 года

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина — 2023, одержав победу в седьмом матче финала с «Ак Барсом»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Петров – 19:10 (5x5)   1:1 Слепышев (Светлаков) – 20:15 (5x5)   2:1 Воронков (А. Радулов) – 27:16 (5x5)   2:2 Каменев (Плотников) – 30:12 (5x5)   2:3 Диц (Окулов) – 31:28 (5x5)

За 50 секунд завершения первого периода Кирилл Петров вывел казанцев вперёд. На 15-й секунде Антон Слепышев с передачи Андрея Светлакова сравнял счёт. На 28-й минуте Дмитрий Воронков после паса Александра Радулова во второй раз огорчил ЦСКА — 2:1. На 31-й минуте Владислав Каменев с передачи Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте. Через 76 секунд Даррен Диц впервые в матче вывел ЦСКА вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу армейцев.

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