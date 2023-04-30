Крайдер повторил рекорд Мессье по голам в плей-офф НХЛ в матчах под угрозой вылета

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился нападающий Крис Крайдер, для которого этот гол стал 16-м за карьеру в плей-офф НХЛ в матчах под угрозой вылета. Американский форвард повторил рекорд североамериканской лиги, ранее единолично принадлежавший бывшему капитану «Рейнджерс» Марку Мессье.
Перед началом матча команда Жерара Галлана уступала в серии 2-3, и поражение сегодня означало бы для «Рейнджерс» завершение сезона. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «синерубашечников» Крайдера сегодняшний матч стал 28-м, когда «Рейнджерс» в случае поражения вылетали бы из плей-офф. В этих матчах Крис забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи.
Примечательно, что 3 из своих 16 голов в таких встречах Мессье забил в 1994 году, когда его «Рейнджерс» встречались в финале Восточной конференции с «Нью-Джерси».
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