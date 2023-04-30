«Плохое пишут даже об Овечкине с Макдэвидом». Шарипзянов высказался об отношении к критике

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как он относится к критике, и подметил, что болельщики и эксперты ругают даже таких суперзвёзд, как Коннор Макдэвид и Александр Овечкин.
«Я всегда читаю прессу, смотрю телеграм-каналы. Раньше мог злиться на что-то, сейчас пришло понимание, что это часть работы хоккеиста. Даже если ты лучший игрок в мире, то всегда найдутся те, кто тебе за что-то предъявит. Плохие вещи пишут даже об Овечкине и Макдэвиде, так что невозможно ждать, что ничего плохого не напишут обо мне или об «Авангарде».
Это нормально и даже интересно. А порой просто смешно, люди до такого докапываются! И забавно, как некоторые пишут, не зная правды, пытаются что-то выдумать. Наверное, кто-то зарабатывает на громких заголовках. Хотя, конечно, бывает и такое, что попадаются публикации с точной информацией, но у большинства всё перевёрнуто и переврато.
Способна ли какая-то информация вывести из равновесия? Смотря какого хоккеиста. Меня – уже нет, я всякое про себя читал за карьеру, да и не только про себя. Если ты будешь обращать на всё это внимание, то ничего хорошего не выйдет. Людям нужна обратная связь, иначе неинтересно. И если ты как-то реагируешь, то они считают, что зацепили тебя и выполнили свою работу», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Читайте полное интервью с Дамиром Шарипзяновым на «Чемпионате»:
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