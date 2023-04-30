СКА подписал новый контракт с защитником Фальковским
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Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Степаном Фальковским, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на три сезона и будет действовать до 30 апреля 2026 года.
Фальковский выступает за СКА с июня 2021 года. В составе санкт-петербургского клуба дважды становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ.
В прошедшем сезоне защитник набрал 26 (10+16) очков в 66 играх и поставил личные рекорды по количеству голов и результативных баллов за один чемпионат в КХЛ. Завершил плей-офф с показателем полезности «+12» и стал лучшим хоккеистом Кубка Гагарина — 2023 в этой категории. В общей сложности провёл за СКА 112 матчей и набрал в них 38 (13+25) очков.
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