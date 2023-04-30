Агент Никиты Гусева прокомментировал расторжение контракта со СКА

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал расторжение контракта хоккеиста со СКА.

«Абсолютно в спокойном режиме со СКА расторгнут договор по обоюдному согласию сторон согласно регламенту КХЛ. Разговор с другими клубами мы начнём после майских праздников. Это пожелание самого Никиты», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ 30-летний нападающий провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.

Полное интервью с Юрием Николаевым и Александром Черных читайте на «Чемпионате» завтра, 1 мая.